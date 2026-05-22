الطالب الفلسطيني: الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو تمثل منصة حيوية لمعالجة الأزمات الحضرية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أكد الطالب الفلسطيني عبد الله أبو خليل الذي يدرس في أذربيجان أن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 تمثل منصة حيوية لمعالجة الأزمات الحضرية وتطوير آليات فعالة للنمو.

وأوضح أبو خليل أن تبادل الخبرات الوطنية خلال المنتدى يساهم في بناء مستقبل المدن المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

كما أشار إلى أن جمع المعلومات والتجارب العالمية في هذا المحفل يحفز الإبداع ويسمح بتطوير المدن بشكل أفضل ومدروس، مشدداً على الدور الجوهري لهذا التعاون في صياغة الحلول المستقبلية.