الطالب المصري يستعرض تجاربه في الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أكد الطالب المصري محمد لاشين الذي يدرس في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد أن مشاركته في الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو تمثل تجربة قيمة لتطوير المدن المستدامة.

وأشار لاشين إلى أن تجمع الثقافات المختلفة لتبادل الأفكار والتعاون الدولي يساهم في صياغة مناهج حديثة للتخطيط الحضري والتنمية.

كما أشاد بحسن الضيافة الأذربيجانية والتنظيم المتميز للمنتدى معرباً عن اعتزازه بالحصول على رؤى جديدة يعتزم تطبيقها مستقبلاً في مجتمعه. ويعد المنتدى منصة أساسية لتعزيز الشراكات العالمية وتبادل المعرفة التي تخدم مستقبل المراكز الحضرية وتطورها بشكل مدروس وفقاً للمعايير الدولية.