الخبير العمراني الإسباني يؤكد أهمية التوازن في المساحات العامة

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أوضح الخبير العمراني الإسباني غوارديولا غارسيا أن المساحات العامة تلعب دوراً محورياً في جودة الحياة الحضرية باعتبارها مناطق أساسية للترفيه والتفاعل الاجتماعي لكافة فئات المجتمع. وشدد غارسيا في تصريح لوكالة أذرتاج على ضرورة تجنب الخصخصة الكاملة للبيئة العمرانية مؤكداً أهمية الحفاظ على التوازن بين الملكيات الخاصة والمساحات العامة المفتوحة.

وأشار إلى أن توفر المناطق الخضراء يجعل المدن أكثر راحة وملاءمة للعيش، كما يتيح للسكان قضاء أوقات فراغهم بحرية والاستمتاع بالمحيط الحضري.

واختتم الخبير بالتأكيد على أن سهولة الوصول إلى هذه المساحات تنعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل المدن، مما يضمن استدامة الرفاهية العامة للسكان في البيئات الحضرية الحديثة.