عضو المجلس الاستشاري للشباب في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تؤكد على مطالبة بإشراك الشباب في صنع القرار

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرحت عضو المجلس الاستشاري للشباب في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية زينة الزين لمراسلة أذرتاج خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بضرورة إشراك الشباب وأصحاب المصلحة في "الأجندة الحضرية الجديدة" عبر إجراءات ملموسة.

وأوضحت الزين أن العقبات المؤسسية تحول دون وصول الجمهور والشباب إلى مراكز صنع القرار مؤكدة وجوب اعتبارهم جزءاً أصيلاً من العملية وليس مجرد أطراف استشارية.

كما شددت على أهمية تخصيص مقاعد دائمة للشباب والنساء والأطفال على طاولات المفاوضات لضمان تمثيلهم الفعال في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية وتحويل المناقشات إلى نتائج فعلية تخدم المجتمع.