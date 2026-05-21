خبير موريتاني: أذربيجان نظمت دورة المنتدى الحضري العالمي بنجاح باهر ودقة متناهية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرح المسؤول الموريتاني الشيخ عبد الله إواه لوكالة أذرتاج بأن أذربيجان استضافت الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي بمستوى تنظيمي رفيع.

ووصف دورة المنتدى بأنه منصة قيمة لتبادل الخبرات الدولية وإقامة حوار بناء بين مختلف الوفود.

وأكد إواه أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً من حيث المضمون والتنظيم، معرباً عن شكره وامتنانه لشعب وحكومة أذربيجان على كرم الضيافة وتوفير بيئة عمل مثمرة تساهم في تعزيز التعاون الدولي.