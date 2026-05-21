الأمينة العامة للمجلس الوطني للإسكان في المغرب: التخطيط الحضري يجب أن يلبي الاحتياجات المتنوعة لجميع المواطنين

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرحت الأمينة العامة للمجلس الوطني للإسكان في المغرب فاطنة شهاب لمراسلة وكالة أذرتاج بأهمية ضمان "الحق في المدينة" من خلال خطط حضرية عادلة.

وأكدت على هامش الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو أن البنية التحتية الشاملة يجب أن تلبي احتياجات النساء والشباب والفئات الضعيفة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحركة والوصول إلى المساحات الخضراء.

وأشارت شهاب إلى أن التخطيط القائم على مبادئ التضامن الاجتماعي والاستدامة يضمن إيجاد بيئة صحية وصالحة للعيش لجميع المواطنين على قدم المساواة.