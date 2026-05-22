تقرير مصور يوثق فعاليات اليوم السادس الأخير للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو

باكو، 22 مايو، أذرتاج

سلطت وكالة أذرتاج الضوء على أعمال اليوم السادس الأخير للدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو من خلال تقرير مصور شامل يوثق أبرز لحظات الفعاليات الدولية.

وتركز الصور المنشورة على فعاليات المنتدى المنعقد تحت شعار "سكن للجميع"، مبرزةً حجم المشاركة الدولية الواسعة والاجتماعات التي جمعت آلاف الخبراء والمسؤولين لمناقشة مستقبل المدن المستدامة.

ويعكس التقرير البصري وتيرة العمل في أروقة المنتدى والمعارض المصاحبة، موثقاً الحوارات العالمية حول المستوطنات البشرية الآمنة والمرنة وبذلك يقدم هذا التوثيق المصور رؤية واضحة لأجواء اليوم السادس الأخير من المنتدى، مع التركيز على التفاعل بين الوفود المشاركة والحلول الابتكارية المعروضة في العاصمة الأذربيجانية.