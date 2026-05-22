المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تشيد بنجاح نتائج الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 22 مايو، أذرتاج

وصفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روسباخ نتائج الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو بالإنجاز الكبير.

وأكدت روسباخ أن المنتدى وفر منصة غنية بالأفكار للمشاركين الدوليين الذين اكتسبوا رؤى جديدة لتطوير مدنهم.

وأشارت روسباخ إلى أن الوفود تغادر باكو بطاقة كبيرة لتنفيذ وثيقة "دعوة باكو للعمل".

كما أعربت عن شكرها لأذربيجان على التنظيم المتميز، مؤكدة اعتزاز المنظمة بالنتائج التي حققها هذا الحدث العالمي.