مشارك سوداني: دورة المنتدى الحضري العالمي في باكو منصة حيوية لإعادة إعمار البنية التحتية في السودان

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرح المشارك السوداني أمين عثمان عبد القادر لمراسلة وكالة أذرتاج بالأهمية الاستراتيجية للدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في تبادل الخبرات ودعم الدول لبعضها البعض.

وأكد أن التضامن الدولي ضروري جداً للسودان الذي تعرضت بنيته التحتية لأضرار جسيمة بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2023.

وأشار الخبير إلى استعداد الشركاء الدوليين الذين التقاهم في المنتدى للمساهمة في إعادة بناء قطاعات الاتصالات والإعمار، معتبراً هذه المنصة فرصة ثمينة للمساعدة في دفع عجلة التنمية والتعافي في بلده.