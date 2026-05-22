الأستاذة من جامايكا: مشروع "المدينة البيضاء" في أذربيجان تجربة مثيرة لتجديد الحضر

باكو، 22 مايو، أذرتاج

أشادت الأستاذة كاريل آرتشر من جامايكا المشاركة في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي بباكو في حديثها لوكالة أذرتاج بالدورة الـ13 من المنتدى كمنصة هامة لتبادل المعرفة الحضرية.

وأكدت أن أذربيجان تقدم نموذجاً جيداً في التنمية المستدامة، مشيرة بشكل خاص إلى أن مشروع "المدينة البيضاء" يمثل تجربة ملهمة ومثيرة للاهتمام في سياق التوسع العمراني الحديث وتجديد المدن على مستوى العالم.