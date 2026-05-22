المنتدى الحضري العالمي 13 في باكو: حقبة جديدة في التنمية الحضرية العالمية وسياسات الإسكان

باكو، 22 مايو، أذرتاج

استضافت باكو في مايو 2026 الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمشاركة أكثر من 57000 شخص من 176 بلد، مما كرس دورها كمركز دولي لمناقشة مستقبل المدن.

وركز دورة المنتدى الذي عقدت تحت شعار "سكن للجميع: مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة" على معالجة أزمة السكن العالمية التي تؤثر على 8ر2 ملياري شخص وضرورة تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي. وتمثل النتيجة الرئيسية للمنتدى في اعتماد وثيقة "دعوة باكو للعمل" التي تؤكد على الانتقال من الوعود إلى التنفيذ الفعلي وتوسيع نطاق التمويل المناخي ودمج سياسات الإسكان مع التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع الوزاري حول الأجندة الحضرية الجديدة، شدد المشاركون على أن الإسكان ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية مع الإشادة بجهود أذربيجان في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات وفق معايير التنمية المستدامة.

وأطلقت أذربيجان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الأممي مبادرة "المستوطنات الذكية والمستدامة للعودة الآمنة" لوضع معايير دولية للتعافي بعد النزاعات.

ستشكل مخرجات دورة المنتدى الـ13 و"ملخص الرئيس" مساهمة جوهرية في اجتماع التقييم المرحلي للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك في يوليو 2026.

وأعربت الوفود عن تقديرهم لحكومة أذربيجان على التنظيم الرفيع والقيادة الاستراتيجية التي ساهمت في نجاح هذا الحدث العالمي.