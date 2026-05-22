ملك البحرين يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال.

وأعرب الملك البحريني في برقيته عن أطيب تمنياته لأذربيجان وشعبها بدوام التقدم والازدهار، مؤكداً على عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين في هذه الذكرى الوطنية.