ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب أذربيجان الشقيق بمزيد من التقدم والرقي، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل بين البلدين.