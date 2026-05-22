نائب رئيس دولة الإمارات رئيس ديوان الرئاسة يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال.

وتضمنت البرقية أخلص التهاني وأطيب التمنيات لأذربيجان قيادةً وشعباً بمزيد من الازدهار والرفاه مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين في هذه المناسبة الوطنية.