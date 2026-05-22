الإعلان عن منتدى باكو العالمي الرابع عشر وتقديم مجلة "التحليل السياسي العالمي" في باكو

باكو، 23 مايو، أذرتاج

نظم مركز نظامي الكنجوي الدولي حفلاً للإعلان عن النسخة الرابعة عشرة من منتدى باكو العالمي وتقديم العدد الثاني عشر من مجلة التحليل السياسي العالمي "Global Policy Analysis".

وأكد المشاركون خلال الفعالية أن مدينة باكو أصبحت منصة عالمية رائدة للحوار الدولي في ظل التحديات والنزاعات الراهنة التي يواجهها العالم.

وأشار الأمين العام للمركز روشن مرادوف والرئيس المشارك إسماعيل سراج الدين إلى دور المركز في تعزيز التعددية والتعاون بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

كما تناول المتحدثون ومن بينهم ممثلو الأمم المتحدة مخرجات مؤتمر الكوب29 والدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13، مشيدين بدور أذربيجان الفاعل في قضايا المناخ والتنمية الحضرية المستدامة.

كما قارن مسؤولون دوليون سابقون منتدى باكو بمنصات عالمية مثل دافوس، مؤكدين تميزه بمناخ من الحوار البناء والمفتوح.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المركز والمؤسسات الأممية في صياغة حلول سياسية للأزمات العالمية المعاصرة.