رئيس الجمهورية اللبنانية يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال جوزيف عون ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الرئيس عون في برقيته باسم الشعب اللبناني وباسمه الشخصي عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات لأذربيجان بدوام التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

وأكدت البرقية على أهمية تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس علييف موفور الصحة وللشعب الأذربيجاني المزيد من الرخاء.