الرئيس إلهام علييف يشيد بنتائج الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي في باكو

باكو، 23 مايو، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إشادة بنجاح أذربيجان في استضافة الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 كأكبر فعالية دولية بعد مؤتمر الكوب29.

وأكد الرئيس علييف أن دورة المنتدى الـ13 سجل رقماً قياسياً بنحو 60 ألف مشارك، مشيراً إلى أن استحداث "جزء القادة" لأول مرة أعطى الأجندة الحضرية العالمية زخماً سياسياً قوياً.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني أن النقاشات أثمرت عن وثيقتين هامتين هما ملخص الرئيس و"نداء باكو للعمل"، مشدداً على اعتزازه بتقدير المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في قراباغ وزنكزور الشرقية كنموذج للمناطق الخارجة من النزاعات.

واختتم الرئيس علييف بالتأكيد على أن نتائج المنتدى تعزز العمل الجماعي والتعددية لمواجهة التحديات العالمية وضمان مستقبل حضري مستدام وشامل.