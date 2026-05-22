ملك المغرب يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال.

وأعرب الملك المغربي في البرقية عن أطيب تمنياته للرئيس علييف بموفور الصحة وللشعب الأذربيجاني بمزيد من الرخاء، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وحرصه على تعزيز الشراكة المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.