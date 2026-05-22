الرئيس المصري يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
باكو، 23 مايو، أذرتاج
بعث رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أطيب التمنيات لأذربيجان وشعبها بدوام الرقي والازدهار، مؤكداً اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وحرصه على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
