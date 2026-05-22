رئيس وزراء باكستان يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال.

وأشاد شريف في برقيته بمسيرة التطور والاستقرار التي تشهدها أذربيجان، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والرؤية المشتركة للسلام الإقليمي.

كما هنأ الرئيسَ علييف على النجاح الكبير للدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 في باكو وجدد دعوته الرسمية للرئيس لزيارة باكستان تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تمنياته للشعب الأذربيجاني بدوام الرفاه والازدهار.