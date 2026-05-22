ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم في مقاطعة شانشي الصينية إلى 82 قتيلاً

باكو، 23 مايو، أذرتاج

لقي 82 شخصاً حتفهم إثر انفجار غازي وقع مساء 22 مايو في منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأوضحت سلطات إدارة الطوارئ بالمقاطعة أن الحادث وقع أثناء وجود 247 عامل في المنجم، حيث تم إجلاء 201 منهم ونقل 123 جريح إلى المستشفيات، بينما لا يزال 9 عمال في عداد المفقودين.

وأرجعت التقارير أسباب الوفاة إلى ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون بشكل حاد، فيما يشارك 755 من رجال الإنقاذ في عمليات البحث الجارية تحت الأنقاض. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار الذي أسفر عن خسائر بشرية فادحة في المنجم.