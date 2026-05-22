نائب رئيس دولة الإمارات يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب نائب الرئيس الإماراتي في البرقية عن أخلص تمنياته لأذربيجان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، متمنياً للرئيس علييف موفور الصحة والسعادة ومؤكداً على عمق روابط الصداقة بين البلدين.