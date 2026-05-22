طاقم تحكيم أذربيجاني يدير مباراة بيلاروس وسوريا

باكو، 23 مايو، أذرتاج

وظف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقمي التحكيم الدوليين الأذربيجانيين لإدارة مباراتين وديتين دوليتين من المقرر إقامتهما في الخامس من يونيو 2026.

ويتولى الحكم الدولي علي يار أغاييف قيادة طاقم تحكيم مباراة منتخبي بيلاروس وسوريا في مدينة مينسك بمعاونة الحكمين المساعدين عاكف أمير علي وزينال زينالوف.

وفي سياق متصل، يدير الحكم الدولي تورال قربانوف مواجهة منتخبي مولدوفا وبلغاريا في كيشيناو، حيث يشارك جميل علييف كحكم خط في ذات اللقاء.

هذا ويعكس توظيف أطقم التحكيم الدولية الأذربيجانية الثقة الدولية في كفاءة التحكيم الأذربيجاني وقدرته على إدارة المنافسات الكروية الرسمية والودية على مستوى المنتخبات الوطنية.