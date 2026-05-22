المدير العام للإيسيسكو يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال الموافق 28 مايو.

وأكد المالك في برقيته اعتزاز المنظمة بالشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان، مثمناً الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس علييف للمنظمة والتعاون البناء الذي يحظى بتقدير كبير في العالم الإسلامي.

كما أعرب عن تمنياته لأذربيجان بمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الأذربيجاني في مسيرة الدولة الحديثة.