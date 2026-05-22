اعتماد "إعلان باكو" التاريخي بمشاركة 569 منظمة غير حكومية دولية عن 103 بلد بشأن الدورة الـ13 للمنتدى الحضري العالمي

باكو، 23 مايو، أذرتاج

أطلقت "منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي" "إعلان باكو" الذي وقعه ممثلو 569 منظمة من 103 بلد خلال الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13.

وأشاد الإعلان بنجاح أذربيجان في تنظيم القمة الأولى للقادة ومنتدى المنظمات غير الحكومية في تاريخ المنتدى، مما رفع قضايا التنمية الحضرية إلى مستوى سياسي جديد.

ودعا الموقعون إلى اعتماد "النموذج الأذربيجاني" في إعادة الإعمار بعد النزاعات كمعيار دولي ومرجع أساسي في المحافل العالمية.

كما تضمن الإعلان دعوة موجهة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للاعتراف بالمنصة كشريك رسمي دائم وإنشاء "مركز معرفة مدن الجنوب العالمي" لتبادل الخبرات الناجحة.

وطالب البيان بأن تنظم دورات المنتدى المقبلة وفقاً لـ "معيار باكو" المستخلص من تجربة الدورة الـ13 المنعقدة فيها الناجحة، مؤكداً على ضرورة تبني سياسات حضرية تركز على الإنسان وتدعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الشامل في المناطق الحضرية حول العالم.