الملك السعودي يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الملك السعودي في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس علييف ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.