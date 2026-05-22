انطلاق مهرجان "الكلاغاي" الثالث في باكو لتعزيز التراث الوطني

استضافت حديقة حيدر علييف بباكو مهرجان "الكلاغاي" الثالث (الوشاح الحريري التقليدي) بتنظيم مشترك بين مكتب أمين المظالم وسلطات حي خطائي للعاصمة ومجتمع أذربيجان الغربية.

ويهدف المهرجان الذي أقيم ضمن فعاليات "عام التخطيط العمراني والهندية المعمارية" إلى الحفاظ على فن صناعة الكلاغاي كأحد رموز الهوية الثقافية الأذربيجانية المسجلة لدى اليونسكو.

وتضمنت الفعاليات معارض للوثائق الأرشيفية وأزياء تقليدية من أذربيجان الغربية ومنتجات حرفية من قصبة باسقال بولاية إسماعيللي.

واختتمت الفعالية ببرنامج فني غني شمل فن العاشيق والموقام والرقصات الشعبية بمشاركة نخبة من المثقفين والبرلمانيين، تأكيداً على استمرارية التراث الوطني وربطه بالثقافة الحضرية المعاصرة.