زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية في برقيته عن تهانيه لحكومة وشعب أذربيجان، مبدياً أمله في أن تستمر علاقات الصداقة بين البلدين في التوسع والتطور بما يخدم المصالح المشتركة في المستقبل.