رئيس قرغيزستان يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جباروف ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأشاد الرئيس جباروف في برقيته بالتطور الديناميكي الذي تشهده أذربيجان والمكانة المرموقة التي تبوأتها في المجتمع الدولي تحت قيادة الرئيس علييف.

وأعرب عن ثقته التامة في أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين قرغيزستان وأذربيجان ستستمر في النمو والارتقاء لمصلحة الشعبين الشقيقين، متمنياً لأذربيجان دوام السلم والتقدم.