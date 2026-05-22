رئيسة ترينيداد وتوباغو تهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعثت رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائدة الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الاستقلال.

وأعربت رئيسة ترينيداد وتوباغو في البرقية باسم حكومة وشعب ترينيداد وتوباغو عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لأذربيجان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، متمنيةً للرئيس إلهام علييف موفور الصحة وللشعب الصديق دوام الرخاء.