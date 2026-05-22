الملك تشارلز الثالث يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الملك تشارلز الثالث في برقيته بالأصالة عن نفسه وعن الملكة عن أطيب التمنيات للشعب الأذربيجاني، مشيداً بعمق الروابط التاريخية والصداقة التي تجمع بين البلدين.

وأكد ملك المملكة المتحدة على التزام بلده بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ولا سيما قضايا التغير المناخي وحماية البيئة، متمنياً لأذربيجان دوام السلام والازدهار والرفاه.