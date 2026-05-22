نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: نموذج "آسان" للخدمات العامة الأذربيجاني يجسد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

باكو، 23 مايو، أذرتاج

صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بأن نموذج "آسان خدمت" للخدمات العامة في أذربيجان يتماشى مع الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء مؤسسات قوية وفعالة.

وأوضحت محمد أن نهج "النافذة الواحدة" الذي يتبعه المركز يضمن وصول المواطنين إلى الحقوق والخدمات الأساسية بشفافية، مما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأشادت نائبة الأمين العام بدور الشباب واستخدام التكنولوجيا في هذا النموذج، مؤكدة ضرورة نقل هذه التجربة الناجحة إلى بلاد أخرى ضمن مهمة الأمم المتحدة لتبادل المعرفة.

وأشارت إلى أن التزام "آسان خدمت" بمبادئ المساءلة والشمولية يجعل منه معياراً دولياً في تقديم الخدمات العامة وتطوير العمل المؤسسي.