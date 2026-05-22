رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الرئيس الغزواني في برقيته عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والرخاء، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.