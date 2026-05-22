رئيس دولة الإمارات يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 23 مايو، أذرتاج

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.