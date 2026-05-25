ليلى علييفا تدعم مشروع "الأيدي المتجذرة" لصناعة الحصير في ماصالي

باكو، 25 مايو، أذرتاج

اجتمعت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا مع حرفيات مشروع "الأيدي المتجذرة" المتخصص في صناعة الحصير التقليدي بقرية موسى كوتشه في ولاية ماصالي.

وشاركت ليلى علييفا النساء في حياكة الحصير يدوياً باستخدام القصب الطبيعي، مبيّنة دعمها لتوفير مقر عمل حديث مخصص للتدريب وعرض المنتجات بما يخدم التمكين الاقتصادي للمرأة المحلية.

يُذكر أن هذا المشروع حظي بتمثيل دولي في أسبوع الموضة في ميلانو لعام 2025 كنموذج ناجح يدمج بين الحرف التقليدية والتصميم المستدام، مما يساهم في تحويل المنطقة إلى وجهة ثقافية وسياحية جديدة تحافظ على الميراث الوطني.