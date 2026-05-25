العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 25 مايو، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في أجزاء مختلفة من الجمهورية وخاصة في المساكن والمصحات والمباني الإدارية الى جبرائيل.

وتضم القافلة هذه المرة 119 عائلة مكونة من 535 شخص إلى قرية شكربكلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال.

وشكر سكان جبرائيل العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

ويذكر أن أكثر من 80 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.