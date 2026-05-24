مشاركة فنية متميزة لفرقة "روزكار" الأذربيجانية في مهرجان الثقافة الرياضية بتركيا

باكو، 24 مايو، أذرتاج

شاركت فرقة "روزكار" الأذربيجانية في الفعاليات الثقافية لمهرجان الثقافة الرياضية التقليدية الدولي الـ 8 بمدينة إسطنبول عبر تقديم عروض موسيقية وأدبية داخل جناح رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى.

وصرحت مؤسسة الفرقة سعيدة عمر بأن الهدف الرئيس من المشاركة هو التعريف بالأغاني الشعبية والميراث الأدبي لأذربيجان على نطاق أوسع في المجتمع التركي لسد الفجوة المعرفية في هذا المجال عبر توظيف الآلات القومية وعناصر المقام.

ومن جانبه أكد المدير الفني للفرقة عازف التار برويز موساييف أن الفرقة تسعى لتقديم الموسيقى الأذربيجانية للعالم انطلاقاً من تركيا نظراً لما تمتلكه من جذور عميقة وألحان باتت محفوطة لدى الجمهور التركي.

واختتمت الفرقة عروضها بتقديم التهاني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 28 مايو، معربة عن شكرها لإدارة رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى على توفير هذه المنصة لتعزيز الميراث المشترك للعالم التركي أمام زوار المهرجان الدولي.