مجلس قضاة ادارة شؤون مسلمي القوقاز يفتي بشأن عيد الأضحى

باكو، 25 مايو، (اذرتاج)

افتى مجلس القضاة التابع لادارة شؤون مسلمي القوقاز بشأن عيد الأضحى.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لادارة شؤون مسلمي القوقاز ان مرصد شماخي للفيزياء الفلكية باسم نصير الدين الطوسي، التابع لوزارة العلوم والتربية بجمهورية أذربيجان اعلن ان اول يوم عيد الأضحى يصادف في 10 من شهر ذي الحجة ، الموافق 27 مايو.