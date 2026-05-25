سفير المغرب: توجد فرص استراتيجية مهمة لتوسيع التعاون بين إفريقيا وأذربيجان

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

صرّح سفير المملكة المغربية لدى أذربيجان محمد عادل إمبارش بأن هناك فرصا استراتيجية مهمة لتوسيع التعاون بين إفريقيا وأذربيجان في ظل السياق المتغير. وأكد أن إفريقيا وأذربيجان تتقاسمان مبادئ أساسية مهمة، من بينها احترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بالقانون الدولي ودعم التعاون متعدد الأطراف وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير المغربي أضاف في المؤتمر الدولي المخصص للاحتفال بـ"يوم إفريقيا" الذي عُقد في باكو "أننا نؤمن بأن الشراكة بين إفريقيا وأذربيجان تمتلك إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد، خاصة في مجالات التعليم والتجارة والطاقة وتطوير روابط النقل".