رئيس الوزراء الأرميني يعلن فتح خط سكة الحديد بين أخالكالاكي وقارس أمام الصادرات والواردات الأرمينية
باكو، 24 مايو، أذرتاج
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فتح خط سكك الحديد بين أخالكالاكي وقارس أمام عمليات التصدير والاستيراد الأرمينية على غرار السكك الحديدية الأذربيجانية معتبراً ذلك حدثاً اقتصادياً بارزاً.
وأوضح باشينيان أن بلده يمتلك حالياً ربطاً سككياً مع الاتحاد الروسي والصين عبر أراضي جورجيا وأذربيجان وكازاخستان إضافة إلى الوصول للاتحاد الأوروبي عبر تركيا.
وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح خطوط الربط مع تركيا وأذربيجان ومن ثم إيران عبر نخجوان وذلك في إطار تنفيذ مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب الذي سيعيد صياغة حركة النقل الإقليمية في المنطقة.
