محكمة التحكيم الرياضي تؤيد حرمان توران طاووس من المشاركة الأوروبية

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي عن قرارها بشأن الاستئناف المقدم من نادي توران طاووس الأذربيجاني، حيث أيدت المحكمة قرار هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصادر في 2 يونيو الجاري.

ووفقاً للقرار المعلن في 15 يونيو، لن يتمكن نادي توران طاووس من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي للموسم 2026/2027، رغم تأهله رسمياً بناءً على الجدارة الرياضية.

ويعود هذا الحرمان إلى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الاوروبي المستند إلى عقوبات الاتحاد الأذربيجاني الأففا الصادرة عام 2019 بشأن قضية التلاعب بالنتائج.