وكالة التعليم العام تعلن إحصائيات المدارس وتوزعها الجغرافي في أذربيجان

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت الوكالة الحكومية للتعليم قبل المدرسي والتعليم العام عن إحصائيات المدارس في البلد وذلك في ردها على استفسار لوكالة أنباء أذربيجان أذرتاج، حيث جاء في بيان الوكالة أن إجمالي عدد مدارس التعليم العام العاملة في أذربيجان يبلغ 4194 مدرسة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات التعليمية، أشار البيان إلى أن 410 مدرسة منها تقع في العاصمة باكو، بينما تعمل 25 مدرسة في الأراضي المستعادة والمحررة من الاحتلال الأرميني.