تعادل بلجيكا ومصر في كأس العالم لكرة القدم

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مواجهة ضمن المجموعة السابعة جمعت بين منتخبي بلجيكا ومصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وكان المنتخب المصري السبّاق للتسجيل في الدقيقة الـ 19 عن طريق لاعبه إمام عاشور، قبل أن يدرك المهاجم روميلو لوكاكو هدف التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الـ 66 من عمر اللقاء.