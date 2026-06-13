تعادل البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

انتهت المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والمغرب ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالتعادل الإيجابي 1-1 والتي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة إيست رذرفورد في ولاية نيوجيرسي.

وافتتح إسماعيل صيباري التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ 21 قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة الـ 32.

يذكر أن المونديال الذي يقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيختتم في 19 يوليو المقبل .