تعادل قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

باكو ، 14 يونيو، أذرتاج

تنافس منتخبا قطر وسويسرا ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في مباراة أقيمت على ملعب "سان فرانسيسكو باي آريا" وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل في الدقيقة الـ 17 عبر ركلة جزاء نفذها بريل إمبولو، بينما خطف بوعلام خوخي هدف التعادل لقطر في الدقيقة الـ 90+4.

يذكر أن المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يستمر حتى 19 يوليو المقبل.