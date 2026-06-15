وفد من الفاتيكان يزور بيت التسامح في باكو ويلتقي رئيس إدارة مسلمي القوقاز

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

قام رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد ورئيس المكتب الإسلامي بالدائرة أتا لوران باسانيسي في 16 يونيو بزيارة بيت التسامح الواقع في المدينة القديمة بالعاصمة باكو.

واطلع الوفد خلال الزيارة على المعروضات التاريخية والمصاحف والكتب المقدسة للأديان التقليدية الثلاثة إضافة إلى معرض الصور الذي يعكس جهود القيادة الأذربيجانية في تعزيز قيم التسامح والتعددية الثقافية.

وخلال اجتماعهم مع رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده أشاد ممثلو الفاتيكان بمستوى الانسجام الديني والتناغم بين الأديان في أذربيجان، في حين أكد باشازاده أن سياسة التعددية الثقافية تمثل نهجاً راسخاً للدولة.

اختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية وتدوين كوفاكاد كلمة في سجل ضيوف الشرف.