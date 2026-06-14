كوت ديفوار يفوز على إكوادور 1-0 في كأس العالم

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

في المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التقى منتخب كوت ديفوار نظيره الإكوادوري وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسجل مهاجم كوت ديفوار أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة الـ 90.

هذا ويلعب كوت ديفوار في الجولة الثانية مع ألمانيا وفي الثالثة مع كوراساو.

وكانت ألمانيا قد فازت على كوراساو 7-1 في المباراة الأولى للمجموعة.