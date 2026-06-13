قرع "الجرس الأخير" لأول مرة منذ 33 عاما في قرية هوروفلو بجبرائيل المحررة

هوروفلو، جبرائيل، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت مدرسة التعليم الثانوي العام في قرية هوروفلو التابعة لولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني احتفالية "الجرس الأخير" بمشاركة الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور وسكان القرية والضيوف.

واستهلت الاحتفالية بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء الأبرار، حيث أكد المتحدثون على الأهمية التاريخية لإعادة إحياء الحياة في الأراضي المحررة واستئناف المدارس لنشاطها التعليمي.

وأشار المتحدثون إلى أن جرس المدرسة يقرع مجددا في قرية هوروفلو بعد غياب دام 33 عاما، حيث يدرس الطلاب في ظروف تعليمية حديثة وتخرّج المدرسة هذا العام أولى دفعاتها لينطلقوا نحو مرحلة حياتية جديدة.

وتخلل الحفل عروض فنية وقصائد وفقرات موسيقية قدمها الطلاب ليتوج في الختام بقرع "الجرس الأخير" لتصدح أصداؤه في أرجاء القرية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.