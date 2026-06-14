نشر صورة في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم النجاة

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اجتماع عمل بين مساعد الرئيس الأذربيجاني وأمين مجلس الأمن الأرميني
- 14.06.2026 [17:34]
إلغاء الرحلات بين باكو ونخجوان بسبب سوء الأحوال الجوية
- 14.06.2026 [14:47]
إسكتلندا تفوز على هايتي وأستراليا تهزم تركيا في مونديال 2026
- 14.06.2026 [11:44]
تعادل البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026
- 14.06.2026 [11:33]
تعادل قطر وسويسرا في كأس العالم 2026
- 14.06.2026 [11:27]
أفعيان تلدغان شخصين في زاقاتالا: وفاة أحدهما ويستمر علاج الآخر
- 13.06.2026 [23:09]
حرس الحدود الأذربيجاني يحبط تهريب مخدرات عبر مسيرة من إيران
- 13.06.2026 [22:17]
حزب أذربيجان الجديدة يوقع مذكرة تعاون مع حزب "بيلايا روس" البيلاروسي
- 13.06.2026 [21:48]
قرع "الجرس الأخير" في مدارس العاصمة باكو تقرير مصور
- 13.06.2026 [21:28]
افتتاح أيام ثقافة جمهورية شمال قبرص التركية في باكو
- 13.06.2026 [20:48]
قرع "الجرس الأخير" لأول مرة منذ 33 عاما في قرية هوروفلو بجبرائيل المحررة
- 13.06.2026 [20:16]
افتتاح مسابقة "تحدي الروبوت 2026" للتكنولوجيا في قاعة كريستال باكو
- 13.06.2026 [20:10]
وكالة التعليم العام تعلن إحصائيات المدارس وتوزعها الجغرافي في أذربيجان
- 13.06.2026 [19:41]
رئيسة المجلس الوطني تستقبل نائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي
- 13.06.2026 [18:50]
انعقاد الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات المنافسة لمنظمة الدول التركية في شوشا
- 13.06.2026 [18:39]
بدء توريد شرانق القز الحية في بالاكن باكو، 13 يونيو، أذرتاج
- 13.06.2026 [18:22]
وكالة التعليم العام الأذربيجانية تعلن إجمالي عدد الطلاب في المدارس
- 13.06.2026 [18:01]
أذربيجان تقدم مساعدات للأطفال الأوكرانيين البواسل
- 13.06.2026 [17:56]
مؤتمر صحفي لرئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية في باكو
- 13.06.2026 [17:21]
قرع "الجرس الأخير" لأكثر من 116 ألف خريج في مدارس أذربيجان فيديو
- 13.06.2026 [16:41]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية
- 13.06.2026 [16:31]
المرحلة الثانية من مشروع مياه الشرب في قرية أواران بقوصار تدخل الخدمة
- 13.06.2026 [16:02]
وزير العلم والتعليم يشارك في احتفال "الجرس الأخير" بمدينة كنجة
- 13.06.2026 [15:35]
الولايات المتحدة تكتسح باراغواي 4:1 في مستهل مشوارها بكأس العالم
- 13.06.2026 [14:54]
إيران والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من الاتفاق
- 13.06.2026 [14:46]
إعادة 23 مواطنا أذربيجانيا من سوريا إلى أرض الوطن
- 13.06.2026 [14:24]
عقد جولة مشاورات سياسية بين أذربيجان وسلوفاكيا في باكو
- 13.06.2026 [14:08]
نيمار يغيب عن مباراة البرازيل الأولى ضد المغرب في كأس العالم
- 13.06.2026 [14:06]
تعادل كندا والبوسنة والهرسك في نهائيات كأس العالم
- 13.06.2026 [13:04]
شوشا تستضيف منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في منظمة الدول التركية محدث
- 13.06.2026 [11:11]
افتتاح معرضين للفن المعاصر في باكو
- 12.06.2026 [20:52]
مناقشة الدلالات الفولكلورية للمناسبات الإسلامية في باكو
- 12.06.2026 [18:56]
المجلس الوطني الأذربيجاني يقر تعديلات قانونية تخص النازحين
- 12.06.2026 [17:04]
زلزال في غابالا
- 12.06.2026 [15:58]
حرس الحدود الأذربيجاني يحبط محاولة تهريب مخدرات من إيران بواسطة مسيرة
- 12.06.2026 [15:44]
بدء أعمال الجمعية العامة للجان الأولمبية الأوروبية في بودابست
- 12.06.2026 [15:15]
تأسيس سفارة أذربيجان في البرتغال
- 12.06.2026 [15:13]
قراباغ وزنكزور الشرقية: تنفيذ 43 مشروعا استثماريا على مساحة 6876 هكتار
- 12.06.2026 [15:07]
عرض الفيلم الوثائقي "حيدر علييف: ترجمة حال"
- 12.06.2026 [14:52]
قتلى جراء هجوم على الشرطة في باكستان
- 12.06.2026 [13:17]
وزير المالية : إنفاق 655 مليون مانات على التعاون الدولي والنشاط الدبلوماسي
- 12.06.2026 [13:15]
والي كويكول: ارتفع إنتاج العنب بنسبة 28.6 في المائة
- 12.06.2026 [13:14]
النائب الأول لرئيس البرلمان : عقيدة النجاة توجه مستقبل أذربيجان
- 12.06.2026 [13:07]
وزير المالية: تم تخصيص 15.3 مليار مانات للنفقات ذات التوجه الاجتماعي
- 12.06.2026 [13:04]
نائبة وزير الزراعة: تحديد 22 ولاية مستهدفة لرفع إنتاجية القمح
- 12.06.2026 [12:25]
مساعد الرئيس: النتائج الرئيسية للبرنامج الحكومي الجديد ستتحقق ميدانياً
- 12.06.2026 [12:12]
مساعد الرئيس : البرنامج الحكومي الجديد يهدف إلى الانتقال للزراعة المكثفة
- 12.06.2026 [12:08]
الرئيس إلهام علييف يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة اليوم الروسي
- 12.06.2026 [12:05]
باكو تستضيف المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وإستونيا
- 12.06.2026 [12:01]
خانكندي تستضيف حفل تقديم "بوابة المعارف للأطفال" التابعة لوكالة أذرتاج
- 12.06.2026 [11:37]
15 قتيلا و70 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
- 12.06.2026 [11:34]
باكو تستضيف المشاورات القنصلية الأولى بين أذربيجان وتايلند
- 12.06.2026 [11:31]
ترامب: من المرجح أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران في أوروبا
- 12.06.2026 [11:29]
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم
- 12.06.2026 [10:48]
انطلاق مونديال 2026 بفوز المكسيك في مباراة الافتتاح
- 12.06.2026 [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- 12.06.2026 [10:35]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 96 دولار
- 12.06.2026 [10:33]
وفاة طفل متأثراً بإصابته في حريق مبنى سكني بمدينة جولفا
- 11.06.2026 [20:16]
وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان كليّة الطب ومستشفى جامعة قراباغ في خانكندي
- 11.06.2026 [19:42]
تنظيم جولة تأهيلية لمجموعة أخرى من أطفال أوكرانيا في غابالا وشاكي
- 11.06.2026 [19:16]
مجلس الاقتصاد الأذربيجاني يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء
- 11.06.2026 [18:58]
أذربيجان تشحن 984 طن من وقود الديزل إلى أرمينيا
- 11.06.2026 [18:34]
سفيرة اليونان تتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 11.06.2026 [16:16]
السويد تقترح حظر الحجاب في الأماكن العامة
- 11.06.2026 [15:23]
توقيع بروتوكول بشأن التعاون بين أذربيجان وإيران لزيادة نقل البضائع
- 11.06.2026 [15:21]
أذربيجان وإيران تعقدان الاجتماع الـ55 للجنة المشتركة لنهر أراز
- 11.06.2026 [15:03]