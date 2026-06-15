الفرنسي هيرفي رينار مدرباً جديداً لمنتخب تونس

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رينار مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تعيين المدرب البالغ من العمر 57 عاماً بعد إقالة المدرب السابق صبري اللموشي إثر الخسارة القاسية أمام السويد 1-5 في الجولة الأولى لتصبح هذه أول حالة إقالة لمدرب أثناء سير دور المجموعات في تاريخ المونديال.

هذا ويمتلك رينار مسيرة حافلة قاد خلالها منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب والسعودية ويقود تونس في المباراتين المقبلتين بالمجموعات ضد اليابان في 21 يونيو وهولندا في 26 يونيو.